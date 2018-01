Der ganz persönliche Jahresrückblick – Was war Ihr Lieblingsmoment 2017?

Im Januar blicken viele Menschen gern noch einmal auf das vergangene Jahr zurück. Was ist 2017 alles passiert? Was waren die schönsten Momente? Welche Erinnerungen bleiben? Auch unser Schlingel hat es sich mit einer heißen Tasse Kakao auf dem Sofa gemütlich gemacht und das Jahr 2017 mit einem Blick in sein Fotoalbum Revue passieren lassen. Doch natürlich möchte das kuschelige Erdmännchen auch gern wissen, was seine Schlingel-Freunde erlebt haben. Was war Ihr schönster Moment im Jahr 2017?

Ein erlebnisreiches, spannendes, aufregendes und glückliches Jahr ist vorüber. Was das kleine Erdmännchern 2017 alles erlebt hat! Er war beim FamilienSpieleFest im Rathaus, er feuerte die kleinen Fußballer beim LVZ-Sportbuzzer-Cup an, er drehte Pirouetten auf dem Eis beim großen Schlingel-Abonnententreff in der Eisarena Taucha, er schaute beim Schlingel-Flohmarkt vorbei und trug seinen Lampion beim Schlingel-Laternenumzug – um nur einige der vielen Höhepunkte zu nennen. Und jedes Mal war eine Sache besonders schön – überall so viele Schlingel-Freunde zu treffen.

Doch jetzt sind Sie an der Reihe! Denn der Schlingel ist natürlich neugierig und möchte wissen, wie das Jahr 2017 für Sie war. Gab es ein besonderes Erlebnis oder ein schönes Ereignis, das Sie so schnell nicht vergessen werden? Was hat Ihnen im Jahr 2017 besonders gefallen? Woran denken Sie gern zurück?

SO KÖNNEN SIE MITMACHEN:

Schicken Sie uns eine E-Mail* mit dem Betreff „Lieblingsmoment 2017“ an schlingel-online@lvz.de und verraten Sie uns, welches Ihr schönster Moment 2017 war. Woran werden Sie sich noch lange und gern erinnern? Schreiben Sie uns Ihren Lieblingsmoment 2017!

Wer möchte, kann dem Schlingel auch gern ein Foto vom Lieblingsmoment 2017 schicken!

Eine Auswahl der schönsten Einsendungen und Fotos werden wir nach Ende der Mitmachaktion an dieser Stelle veröffentlichen.

* ACHTUNG: Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse und das Alter des Kindes anzugeben! Nur Einsendungen mit vollständigen Angaben können bei der Verlosung berücksichtigt werden.

DAS GIBT ES ZU GEWINNEN:

Frech, stark und mutig: Pippi Langstrumpf ist seit Generationen die Heldin im Kinderzimmer

Sie ist die Heldin aller Kinder und Astrid Lindgrens beliebteste Kinderbuchfigur: Pippi Langstrumpf. Bis heute begeistert das quirlige Mädchen mit ihrem zeitlosen Charme jede Generation von Neuem. Studio 100 hat eine DVD-Box mit allen vier Spielfilmen veröffentlicht, die die Herzen echter Pippi-Fans höher schlagen lässt. Die Filme mit Inger Nillson in der Hauptrolle erzählen aus dem kunterbunten Leben der Pippi Langstrumpf, die mit ihrem Pferd Kleiner Onkel und und dem Affen Herrn Nilsson in die Villa Kunterbunt einzieht. Die braven Nachbarskinder Tommi und Annika lassen sich prompt von der eigenwilligen Pippi zu verrückten Abenteuern anstiften. Die Filme sind auch heute noch, fast 50 Jahre später, für Kinder ein herrlicher Spaß.

Die DVD-Box mit den vier Spielfilmen „Pippi Langstrumpf“, „Pippi geht von Bord“, „Pippi in Taka-Tuka-Land“ und „Pippi außer Rand und Band“ ist für ca. 20 Euro im Handel erhältlich. Laufzeit 346 Minuten.

Wir verlosen 3x eine DVD-Box „Pippi Langstrumpf“.

Wir sind gespannt auf Eure Lieblingsmomente 2017 und freuen uns auf jede Menge glücklicher Erinnerungen!

Diese Mitmachaktion endet am Montag, den 29. Januar 2017.