Veranstaltungen

Schlingel-Spezial: Klickhefte zu Themen, die Familien interessieren



Lesespaß online vom Kinderbuch bis zum Lesespiel – 100 Tipps zur Buchmesse

Lesen und Lesen lernen machen mit dem Internet noch mehr Spaß. Eltern finden online viele Tipps, Ideen und Mitmachaktionen, um ihren Kindern den Spaß am Lesen zu vermitteln. Unser neues Klickheft „100 Tipps zur Buchmesse“ nimmt die Familie mit auf eine interaktive Lesereise und fischt tolle Tipps, Lernspiele, Leseecken und Ratgeber für Eltern und Kinder aus dem Netz.

Das Tablet oder der PC ersetzen zwar kein Kinderbuch. Aber wenn es mal an einer Gute-Nacht-Geschichte mangelt, liefern Texte aus dem Internet schnell einen Ersatz. Oder wollen Sie wissen, welche aktuellen Neuerscheinungen auf dem Kinderbuchmarkt das Schmökern wert sind? Eltern haben die Flut der Bücher unter die Lupe genommen und geben in ihren Blogs Tipps zum Lesen.

Außerdem gibt es im Internet viele gute Ratgeber, die erklären, wie Eltern das Lesenlernen ihrer Kinder fördern können und sollten.

Hier finden Sie einige Punkte aus dem Inhalt des Klickheftes:

Wie lernen Kinder lesen? So können Eltern ihre Kinder fördern Leseförderung aus starker Hand: Organisationen und Stiftungen wollen Kinder zum Buch bringen Lesespaß mit Online-Portalen: Kinder zum Schmökern motivieren Leseförderung aus dem Internet: Interessante Adressen für Eltern Kinderbücher gesucht: Blogs geben Eltern wertvolle Lesetipps Per Klick zum Lesespaß: Geschichten online lesen Geschichten als Buchfilm: YouTube liest Kinderbücher Lesespiele im Internet: Mit Wörtern und Sätzen Spaß haben Lesespiele für den Drucker: Ideen und Vorlagen für gedruckten Lesespaß Lesespiele im Eigenbau: Do it yourself für mehr Lesespaß



Haben Sie Lust auf eine interaktive Lesereise bekommen? Dann klicken Sie hier und schmökern Sie los.

Virtueller Winterspaß – 100 Klicks im Advent

In Ruhe online Geschichten lesen, entspannt Winter-Games im Browser spielen und Ideen für kreative Bastel-, Back- und Geschenke-Abende sammeln: Mit dem Klickheft „100 Tipps zum Advent“ schickt der Schlingel die ganze Familie auf eine besinnliche Abenteuerreise durch die virtuelle Vorweihnachtszeit.

Wir haben uns Gedanken gemacht, was in der Vorweihnachtszeit und zum Fest der Feste in der Familie gefragt ist. Neben den Klassikern „Backen und Basteln“ haben wir geschaut, wie das Internet helfen kann, eilige Geschenkideen zu entwickeln und umzusetzen. YouTube hat uns dabei richtig fasziniert.

Lieder und Geschichten sind in der dunklen Jahreszeit ebenfalls gefragt. Auch hier haben wir kräftig im Web gebuddelt und eine ganze Menge Texte und Lieder gefunden. Mit Karaoke-Melodien und Text-Einblendern auf dem Laptop werden selbst Gesangsmuffel zu fröhlichen Chorknaben.

Hier finden Sie einige Punkte aus dem Inhalt des Klickheftes:

Winterliches Basteln mit Kindern: Fantastische Ideen aus dem Internet Von klassisch bis kreativ: Witzige Advents-Rezepte für Kinder Do-it-yourself-Clips bei YouTube geben Tipps für persönliche Geschenke Hörspiele gratis: Kinder- und Advents-Geschichten auch bei YouTube Weihnachtsmusik 2.0: Das Web liefert zu Liedern die Texte, Noten und Karaoke-Version Schöne Winter-Geschichten: Gratis-Texte für Adventsabende Denk- und Knobelspiele: Winterliche Mini-Games im Browser Ausmalbilder: Coole Vorlagen online erstellen



Sind Sie neugierig geworden? Dann laden Sie sich doch einfach unser kostenloses Klickheft (Dateigröße 3 MB) herunter und blättern Sie durch die Seiten!

Brettspiele in der Online-Welt: Klick für Klick zum Spiele-Kick

Spielideen finden, Ersatzteile suchen und „Mensch ärgere dich nicht“ online spielen: Mit unserem „Klickheft Brettspiele“ schicken wir die Familie auf Entdeckungsreise ins Internet. Brettspiele sind dort ein großes Thema – und wir haben über 200 tolle Links für Spielefans gecheckt.

Das „Klickheft Brettspiele“ ist eine Themen-, Tipps- und Linksammlung für alle, die gern spielen. Wir haben uns überlegt: Was braucht man, wenn man Brettspiele mag? Gefunden haben wir Online-Ideen für sieben große Themen und einen ganzen Batzen Klick-Tipps.

Das leidige Problem verschwundener Ersatzteile wird vom Internet gelöst, Schwierigkeiten beim Regelverständnis lässt es verschwinden. Neue Spiele schauen wir uns einfach bei YouTube an – wo sie von Spielern für Spieler durchspielt werden. Und Infos hat das Web für Fans von „Catan“ und Co. ohne Ende.

Hier finden Sie einige Punkte aus dem Inhalt des Klickheftes:

Spieletipps im Internet: Wo Familien neue Anregungen finden Brettspiele: Regeln besser verstehen und alte Anleitungen wiederfinden Volles Brett gegen den Staubsauger: Ersatzteile und Zubehör für Brettspiele im Internet finden Mit Fimo, Papier und Holz: Brettspiele mit viel Fantasie selbst bauen Appsoluter Spaß: Brettspiele-Apps für iOS und Android boomen Voll auf Sendung: Brettspielrunden bei YouTube



Spielefans, die Lust haben, noch mehr über Brettspiele in der Online-Welt zu erfahren, können sich hier das kostenlose Klickheft (Dateigröße 5 MB) herunterladen.