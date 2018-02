Curling, Skispringen, Eishockey: Hier könnt ihr olympische Sportarten selbst ausprobieren

Die Olympischen Winterspiele in Südkorea ziehen gerade viele Sportfans in ihren Bann. Was ist noch besser als zuschauen? Ausprobieren natürlich. Auch in Sachsen kann man mit dem Snowboard die Pisten hinabdüsen, auf Skiern ins Tal fliegen oder beim Curling einen Ruhigen schieben: Hier findet ihr Infos – selbst für schneefreie Tage.

Wer von euch hat den Namen Richard Freitag schon einmal ge­hört? Richtig, das ist der Skispringer aus dem Erzgebirge, der gerade bei Olympia um Medaillen kämpft. Er ist einer von 16 Sportlerinnen und Sportlern aus Sachsen, die an den Wettkämpfen in Südkorea teilnehmen. Dafür hat er viel geübt – und er hatte Glück, dass es in seiner Heimat, dem Erzgebirge, jede Menge Schnee gibt.

Beliebte Ski- und Snowboardgebiete in Sachsen

Am bekanntesten dort ist Oberwiesenthal mit dem 1215 Meter hohen Fichtelberg, dem größten Ski- und Snowboardgebiet in Sachsen. Günstig für Anfänger sind auch die Orte Altenberg im Osterzgebirge oder Johanngeorgenstadt im Westerzgebirge. Auch im Vogtland gibt es einige gute Pisten, zum Beispiel bei Schöneck oder, etwas kleiner, bei Klingenthal und Mühlleiten.

All diese Ski- und Snowboardgebiete sind leider nicht gerade um die Ecke: Von Leipzig aus dauert die Fahrt mit dem Auto jeweils ungefähr zwei Stunden, mit dem Zug oft länger. Eine andere Möglichkeit ist der Skibus der Leipziger Verkehrsbetriebe: Der fährt noch bis März jeden Samstag in zweieinhalb Stunden nach Oberwiesenthal.

Skispringen mitten im ­Flachland? Na klar!

Hohe Berge sucht man rund um Eilenburg vergebens – und doch steht in der Muldestadt eine Skisprungschanze. Geübte Sportler können um die 30 Meter weit springen – der Rekord liegt bei 37 Metern. Der Grundstein für die Schanze wurde schon vor 61 Jahren gelegt. Die Flachland-Skispringer haben ihren Verein Eilenburger Adler genannt – passend zum Thema Fliegen. Sie trainieren bis zu viermal in der Woche. Der Cheftrainer heißt Bodo Dotzauer, sein Vater Josef hatte die Schanze mit aufgebaut.

Eishockey spielen in Taucha

Doch Wintersport bedeutet ja nicht nur, sich ein oder zwei Bretter unter die Füße zu schnallen. Vier der 15 olympischen Sportarten spielen sich auf spiegelglatten Oberflächen ab, zum Beispiel Eishockey oder Eisschnelllauf. In der Tauchaer Eisarena, der Heimat der Leipziger „Icefighters“, kann man beides ausprobieren. Beim Leipziger Eis­sport-Club können die Jüngsten schon ab drei Jahren aufs Eis. Auch der Schlingel hat hier schon eindrucksvoll seine Runden gedreht!

Mit dem Bob durch den Eiskanal

Die meisten sächsischen Olympia-­Teilnehmer, nämlich sechs, kommen vom Bobfahren. Ihre Heimat ist der Eiskanal in Altenberg. Bobfahren selbst auszuprobieren, ist für Kinder nicht so einfach. Ein großer Spaß ist aber das „Ice-Tubing“: Ab einem Alter von zehn Jahren können sie dort einen Teil des Eiskanals hinabflitzen – mit immerhin 55 Kilometern in der Stunde. Die richtigen Bobfahrer werden mehr als doppelt so schnell.

Wenn Eis und Schnee trotz Winterferien ausbleiben, ist die letzte Rettung eine Skihalle. Die nächstgelegene ist das „Snowtropolis“ in Senftenberg, etwa zwei Stunden von Leipzig entfernt. Größter Vorteil: Die Halle ist auch im Sommer geöffnet.

Curling und Eisstockschießen

Beim Curling geht es darum, Steine so über eine Eisfläche zu schieben, dass sie so nah wie möglich in die Mitte eines Kreises rutschen. Jedes Team hat acht Steine. Das Team, dessen Stein am nächsten an der Mitte des Kreises liegt, hat gewonnen. Curling ist schon länger im olympischen Programm – neu sind die Mixed-Wettkämpfe, in denen Frauen und Männer gemeinsam, also „gemixt“, antreten. Eine deutsche Mannschaft ist nicht am Start.

Wo kann ich es nachmachen? Curling kann man beim Chemnitzer Eislauf-­Club ausprobieren. Das verwandte Eisstockschießen wird in der Eisarena in Taucha angeboten.

Neben Curling feiert in Pyeongchang auch der Mixed-Wettbewerb im ­alpinen Skisport olympische Premiere. Bei diesem Abfahrtsrennen auf Skiern fahren die Rennläufer durch einen mit Toren abgesteckten Kurs auf einer Skipiste. Je zwei Männer und zwei Frauen eines Landes kämpfen im direkten Duell um den Einzug in die nächste Runde. Bei einem Unentschieden entscheiden die schnelleren Zeiten.

Wo kann ich es nachmachen? Auf jeder Skipiste. Schnappt euch einen Freund oder eine Freundin und legt los! Wer an Wettkämpfen teilnehmen möchte, kann sich an die Skiclubs wenden.

Eisschnelllauf

Schienbeinschoner-Pflicht auf der Eisfläche: Diese Forderung gilt ab sofort bei den Olympischen Winterspielen in Sachen Eisschnelllauf-Massenstart. Der wird für ungewohnten Platzmangel im olympischen Eisstadion sorgen. Anstatt der üblichen zwei Läufer befinden sich nun gleichzeitig über 20 ­Athleten auf dem Eis. Auch deshalb ist Schutzkleidung bei dieser Disziplin vorgeschrieben. Die Läufer müssen 16 Runden absolvieren. Alle vier Runden kommt es zu einem Sprint, der Punkte gibt. Weitere Punktevergaben und die Zeit entscheiden am Schluss über die Platzierung.

Wo kann ich es nachmachen? Auf jeder stabilen Eisfläche unter freiem Himmel oder in der Eisarena in Taucha. Wettkampforientiert beim Eisschnelllauf-Club Chemnitz.

Das geht (fast) immer: Rodeln

Endlich hat es geschneit, aber die Skigebiete sind zu weit weg? Dann bieten sich Rodeln und Schlittenfahren an: Mit etwas Fantasie fühlt ihr euch wie die olympischen Rodler oder Bobfahrer. Auch in den Städten eignen sich viele Hänge dafür, haltet einfach die Augen offen.

In Leipzig fährt es sich zum Beispiel gut an der „Warze“ im Clara-Zetkin-Park, im Stötteritzer Wäldchen, am Fockeberg, auf der Bienitzer Rodelbahn oder am Wachberg in Rückmarsdorf – vorausgesetzt es ist genügend Schnee gefallen. Eine Übersicht der schönsten Rodelpisten in Leipzig gibt es hier (LVZ.de)!

Von Kinderseiten-Redakteur Christopher Resch

