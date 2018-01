Internationaler Puzzletag: Wir verlosen Kinderpuzzles von Ravensburger

Am 29. Januar ist internationaler Puzzletag. An diesem Tag dreht sich alles um die kleinen Teilchen, die Freude machen und entspannen. In einem Interview verrät der Puzzle-Illustrator Colin Thompson, wie man trotz Farbenblindheit als Illustrator erfolgreich sein kann. Außerdem verlosen wir Kinder-Puzzle von Ravensburger – mitmachen lohnt sich!

Puzzler lieben die bunten, ausgefallenen und detailverliebten Illustrationen des gebürtigen Engländers Colin Thompson. Sie sind leicht zu puzzeln, da schon wenige Teile ein kleines Bild ergeben. Pünktlich zum Internationalen Puzzletag hat Katrin Hanger von Ravensburger mit dem 75-Jährigen über seine Arbeit gesprochen:

Sie arbeiten als Autor und Illustrator. Was bereitet Ihnen mehr Freude?

Das ist eine sehr schwierige Frage, denn beides ist großartig. Ich war über 45 Jahre alt, als ich mit dem Schreiben begonnen habe. Das Zeichnen begleitet mich jedoch schon, seit ich ungefähr vier bin, also noch bevor ich in die Schule kam. Dennoch sehe ich mich als Autor, der auch Bilder macht.

Woher stammen Ihre Ideen?

Ideen kommen mir überall und zu jeder Zeit. Die kleinste Sache kann am Ende zu einem ganzen Buch werden.

Sie sind farbenblind. Beeinflusst das Ihre Arbeit?

Ich habe auch das Asperger Syndrom und genauso wie Farbenblindheit sind beides keine Krankheiten. Es ist beides einfach eine andere Art, Dinge zu sehen. Für mich war das nie ein Problem. Es bedeutet nur, dass ich nie hätte Polizist oder Pilot werden können.

Ihre Illustrationen sind sehr detailverliebt. Wie lange arbeiten Sie an einem Werk?

Ich arbeite an vielen Dingen gleichzeitig: Im Moment illustriere ich fünf Puzzles und ich arbeite an zwei Bilderbüchern, die ich schreibe und illustriere, sowie einem Bilderbuch, das ich nur schreibe, aber jemand anderes illustriert. Außerdem schreibe ich den ersten Band eines mehrteiligen Kinderromans. Das „Magische Bücherregal“ dauerte übrigens sechs Wochen, in denen ich fast komplett nur daran gearbeitet habe.

Das „Magische Bücherregal“ ist eines Ihrer bekanntesten Puzzle-Illustrationen. Was steckt hinter der kuriosen Veränderung der Titel?

Als ich an der Illustration gearbeitet habe, hat sich meine jüngste Tochter Alice, die damals ein Teenager war (jetzt hat sie selbst zwei Kinder), zu mir gesetzt. Wir haben an diesem Nachmittag alle bekannten Buchtitel aufgeschrieben, die uns eingefallen sind. Dann haben wir die verrücktesten Wortspiele daraus gemacht. Manche waren so unanständig, dass ich sie nicht verwenden konnte. Aber wir hatten einen Mordsspaß!

Teile suchen, anfügen und sich über das immer größer werdende Bild freuen – Puzzeln ist, wenn sich ein kleiner Erfolg an den anderen reiht. Und Puzzles bieten noch viel mehr als Spaß: Mit der richtigen Schwierigkeit gewählt, lassen sie Kinder jeden Alters an den Herausforderungen wachsen, erhöhen ihre Geduld und stärken ihr Selbstvertrauen.

Wir verlosen 3x das Puzzle „Lustiges Tierselfie“ und 2x des 3D-Puzzles „VW T1“, beides von Ravensburger.

Die jüngeren Kinder (ab 7 Jahre) erfreuen sich am Puzzle mit dem Motiv „Lustigen Tierselfie“ – 150 Teile können verbaut werden. Die Größeren haben sicherlich Spaß am 3D-Puzzle-Modell des originalgetreuen Volkswagen T1 im Miniaturformat. Dieser entsteht aus 162 stabilen Kunststoff-Puzzleteilen.

