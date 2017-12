Wunschzettelwünsche: Schlingel und Weihnachtsmann bei der LVZ

Wer den Weihnachtsmann treffen möchte, muss nicht erst durch den Winterwald stapfen oder nächtelang den Schornstein bewachen. Am Donnerstag, den 14. Dezember 2017, kommt Knecht Ruprecht höchstpersönlich ins Foyer der Leipziger Volkszeitung in den Peterssteinweg 19. Von 16 bis 18 Uhr liest er im Café Satz zu Punsch, Kakao und anderen Leckereien Geschichten vor, lässt sich mit den kleinen Besuchern fotografieren und nimmt die Wunschzettel entgegen.

Natürlich ist auch unser Schlingel mit vor Ort und feiert gemeinsam mit Klein und Groß im LVZ Foyer. Wer möchte, kann auch ein Erinnerungsfoto mit dem kuscheligen Maskottchen mit nach Hause nehmen.

Die LVZ Post kümmert sich darum, dass die Briefe rechtzeitig im Weihnachtsmannbüro in Himmelpfort ankommen. Und weil auf jeden Brief eine Briefmarke gehört, haben wir noch ein Highlight vorbereitet: Wer will, kann sich seine ganz persönlichen Briefmarken (13,90 Euro pro 10er-Bogen) von der LVZ Post drucken lassen!

Übrigens: Wer am 14. Dezember keine Zeit hat, kann seinen Wunschzettel ab Anfang Dezember in den Geschäftsstellen der LVZ ausfüllen und abschicken.