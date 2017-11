Leuchtende Lichter und glänzende Augen: Schlingel lud zum Laternenumzug am Völki

Rote Nasen, kalte Füße, aber glückliche Gesichter: Zum Schlingel-Laternenumzug waren am Samstag, den 11. November 2017, jede Menge Kinder gekommen, um das kuschelige Erdmännchen auf einer stimmungsvollen Runde mit leuchtenden Lampions durch den Wilhelm-Külz-Park am Völkerschlachtdenkmal zu begleiten. Hier gibt es Fotos!

An Sankt Martin lädt der Schlingel traditionell zum stimmungsvollen Laternenfest ein und so zogen am Samstag, den 11. November 2017, wieder rund 700 Kinder und ihre (Groß)Eltern durch den Wilhelm-Külz-Park im Südosten der Stadt.

Treffpunkt war das Parkrestaurant am Völkerschlachtdenkmal, wo das beliebte Erdmännchen-Maskottchen seine Fans begrüßte und für unzählige Erinnerungsfotos posierte.

Mit Einbruch der Dunkelheit setzte sich der Umzug dann, angeführt vom Schlingel in Rikscha mit gleich zwei selbst gebastelten Laternen, in Bewegung. Während die kleinen und großen Laternenträger auf ihrer gut halbstündige Runde den Park in ein besonders schönes Licht tauchten, sorgte eine mobile Musikbox für die passende musikalische Begleitung.

Zurück am Ausgangspunkt wartete auf alle Besucher ein weiteres Highlight: Das Mitmachprogramm „Abenteuer mit Kess“ animierte viele zum Bleiben und hielt nicht nur tolle Songs, sondern auch einige Überraschungen bereit. Also wurde das Abendbrot kurzerhand am Grillstand organisiert – ganz nach Schlingels Geschmack.

Viel Spaß beim Anschauen der Fotos: